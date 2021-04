Dessau-Roßlau

Neue Bauhaus-Chefin will stärkere Verbindung mit Region

26.04.2021, 11:32 Uhr | dpa

Ein Mann betritt das Bauhaus-Museum in dessen gläserner Fassade sich die Gebäude der Stadt spiegeln. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die neue Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau, Barbara Steiner, setzt auf eine stärkere Verbindung von Internationalität und Regionalität. "Das erscheint manchmal unvereinbar. Ich würde das jetzt gerne etwas vereinbarer machen", sagte sie in einem Interview mit der in Halle erscheinenden "Mitteldeutschen Zeitung" am Montag. Das werde nicht immer glücken. Aber das Bauhaus müsse auch für die Dessauer attraktiv sein.

Die promovierte Kunsthistorikerin aus Österreich tritt die Stelle zum 1. September 2021 in Dessau-Roßlau an. Sie folgt der Architektin Claudia Perren, die auf eigenen Wunsch in die Schweiz ging.

Die Stiftung habe sich sehr interessant entwickelt in den letzten 10, 15 Jahren, sagte Steiner. "International ist sie top aufgestellt, was die Forschung und Lehre anbelangt", sagte sie. Sachlich und baulich sei alles bestens eingerichtet. Dazugekommen sei das neu gebaute Museum, am städtebaulich richtigen Ort.

Auf die Frage, was sie ans Bauhaus zieht, sagte Steiner: "Es ist ein Mythos. Es ist eine Marke. Es ist ein Weltkulturerbe. Und es ist unglaublich besetzt mit Erwartungen." Gleichzeitig gebe es enorme Spannungen zu einer Gegenwart, die nicht immer mit dem Mythos und der Marke zusammengehen wolle. "Diese Spannungen interessieren mich", sagte sie. Das Bauhaus und die Avantgarde-Kunst insgesamt sei für sie schon eine Teenager-Liebe gewesen.

Dessau sieht Steiner als eine Stadt der DDR-Moderne. "Mir gefällt das. Ich habe eher ein Problem mit pittoresker Kleinwinkeligkeit", sagte sie. Steiner, 1964 geboren, leitete unter anderem bis 2011 die Stiftung Galerie für Zeitgenössische Kunst in Leipzig, lehrte zudem an Hochschulen. In Österreich leitet sie bisher das Kunsthaus Graz.