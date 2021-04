Parchim

Erstimpfung von Lehrern in Ludwigslust-Parchim beendet

26.04.2021, 17:29 Uhr | dpa

Die Corona-Erstimpfungen für Lehrer und Erzieher sind im Landkreis Ludwigslust-Parchim abgeschlossen worden. Alle hätten ein Angebot bekommen, teilte ein Landkreis-Sprecher am Montag mit. Gut 3000 Personen aus diesen Bereichen erhielten demnach die Erstimpfung gegen das Coronavirus, darunter 871 Lehrer von Gymnasien und Regionalen Schulen am vergangenen Wochenende. Insgesamt seien in dem Landkreis mit rund 200 000 Einwohnern bisher mehr als 53 000 Corona-Impfungen gesetzt worden, davon fast 43 000 mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer.

In den kommenden Tagen erweitert der Landkreis den Angaben zufolge sein Impfangebot in der Fläche. Neben Impfungen in Sternberg und Boizenburg sei auch eine Impfaktion für die Lebensmittelbranche in der Region in Vorbereitung. "Aufgrund einiger Arbeitsprozesse ist das Risiko einer Ansteckung in diesen Bereichen besonders hoch. Wir wollen gegensteuern, damit wir die Lebensmittelversorgung aufrechterhalten können", erklärte Amtsärztin Ute Siering. Daneben soll auch das Impfen bei den Freiwilligen Feuerwehren und im Katastrophenschutz vorangetrieben werden.