Prüm

Handwerk spürt Pandemie und Friseure klagen über Notbremse

26.04.2021, 17:30 Uhr | dpa

Die Corona-Krise insgesamt, aber auch die mit der neuen Notbremse verbundenen Auflagen machen dem Handwerk in Rheinland-Pfalz zu schaffen. So klagen die Friseure im Land über erhebliche Umsatzeinbußen, weil Kunden wegen der mittlerweile geltenden Pflicht zur Vorlage eines Corona-Tests Termine stornierten. Eine Umfrage der Handwerkskammer der Pfalz indes zeigt, dass die Sorgen in den einzelnen Gewerken durchaus unterschiedlich groß sind.

"Die Stornierungsquote seitens der Kunden liegt zwischen 30 und 50 Prozent, zum Teil sogar noch höher", sagte der vorsitzende Landesinnungsmeister des Friseur-Landesverbandes in Prüm, Guido Wirtz, am Montag. Wegen hoher Inzidenzwerte dürfen in den meisten Landkreisen Kunden nur noch mit negativem Corona-Test zum Friseur. Das sorgt laut Wirtz für Unsicherheit. Die Kunden wüssten nicht, ob etwa auch ein Schnelltest ausreichend sei; teilweise sei zudem der Weg zu einem Testzentrum sehr weit. Dabei sei das Auftragsvolumen ohnehin wegen der fehlenden Feiern sowie der Schwarzarbeit stark zurückgegangen.

Auch die Handwerkskammer Koblenz und die Kreishandwerkerschaft (KHS) Mittelrhein berichteten von etlichen Terminabsagen bei Friseuren seit dem Inkrafttreten des neuen Infektionsschutzgesetzes. "Offenbar ist mancher Kunde nicht bereit, den Corona-Test zu machen", sagte KHS-Hauptgeschäftsführer Helmut Weiler. Dabei würden viele Friseure gegen Aufpreis Tests vor der Salontür anbieten. Bereits nach dem zweiten Lockdown hätten viele Friseure kurz vor dem Aus gestanden, auch weil Fördermittel nicht zeitnah ausgezahlt worden seien.

Der Umfrage der Handwerkskammer der Pfalz zufolge kommen indes Bau und Ausbaubetriebe wegen einer hohen Nachfrage überwiegend gut durch die Krise. Andere Berufsgruppen wie personenbezogene Dienstleister kämpften teils um ihre Existenz, teilte die Handwerkskammer mit: "Die Hoffnung auf bessere Zeiten bleibt." Für die Frühjahrskonjunkturumfrage hatte die Handwerkskammer 2500 Betriebe aus allen Gewerken erreicht. Ähnlich wie im Herbst bewegten sich demnach die Umsätze auch im ersten Quartal auf unterdurchschnittlichem Niveau - allerdings mit leicht positiver Tendenz.

Für die kommenden Monate rechneten 39 Prozente aller befragten Betriebe mit einer sinkenden Umsatzentwicklung, 19 Prozent mit einem Anstieg und 42 Prozent mit keiner Veränderung. "Gewerke aus den Bereichen Bau und Ausbau, die von der Pandemie weniger betroffen sind, werden aufgrund des anhaltenden Baubooms ihre wirtschaftliche Lage weiter verbessern können", hieß es. Branchenübergreifend habe sich der Personalbestand bei 18 Prozent der befragten Betriebe vermindert. Die Beschäftigtenzahl erhöhen konnten den Angaben zufolge lediglich 8 Prozent. Die Kammer fragte erstmals, ob Betriebe derzeit ausbilden: 40 Prozent antworteten mit Ja, 60 Prozent mit Nein.