Büdingen

Polizei beendet illegale Technoparty im Wetteraukreis

26.04.2021, 17:49 Uhr | dpa

Die Polizei hat 16 Menschen bei einer illegalen Technoparty in Büdingen (Wetteraukreis) erwischt. Die Partygänger hatten trotz der Corona-Regeln in einer landwirtschaftlichen Halle gefeiert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten lösten die Party in der Nacht zu Sonntag auf, nahmen die Personalien der Gäste im Alter zwischen 19 und 27 Jahren auf und sprachen Platzverweise aus. Die Feiernden müssen nun mit einer Anzeige rechnen.