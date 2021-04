Delmenhorst

Landkreis Gifhorn hebt Ausgangssperre ab Mittwoch auf

26.04.2021, 20:33 Uhr | dpa

Im Landkreis Gifhorn gilt ab Mittwoch keine Ausgangssperre mehr. Die Sieben-Tage-Inzidenz liege bereits den fünften Tag in Folge unter der Schwelle von 100, heißt es in der Mitteilung des Landkreises vom Montagabend. Am Montag habe es laut Robert Koch-Institut 92,9 Corona-Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen gegeben. Damit sei zwar die Sieben-Tage-Inzidenz wieder angestiegen, dies sei aber mit Nachmeldungen zu erklären.

Landrat Andreas Ebel (CDU) sagte: "Die Ausgangssperre war notwendig, um die Fallzahlen zu senken, das haben wir geschafft." Jetzt sei es wichtig, dass sich alle gemeinsam weiterhin an die Kontaktbeschränkungen halten, um die Infektionen auch dauerhaft senken zu können - "und unseren Kindern und den Geschäftsleuten eine Perspektive zu geben, dass Schulen, Kitas und Geschäfte wieder öffnen können".

Am Montag gelte die Ausgangssperre wie gehabt von 21.00 bis 5.00 Uhr, am Dienstag dann von 21.00 Uhr bis Mitternacht, teilte die Polizei mit.