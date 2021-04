Dülmen

Rollerfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

26.04.2021, 21:41 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist der Fahrer eines Motorrollers in Dülmen (Kreis Coesfeld) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 58-Jährige am Montagnachmittag auf der L551 im Ortsteil Buldern. Als eine 48-jährige Autofahrerin von einer Seitenstraße auf die größere Straße abbiegen wollte, kam es an der Kreuzung zu dem Zusammenstoß. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.