Warendorf

21-Jähriger Kraftradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

27.04.2021, 05:19 Uhr | dpa

Ein 21-jähriger Kradfahrer ist bei einem Unfall in Warendorf schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen kam es am Montagabend auf der Landstraße zwischen den Ortsteilen Milte und Einen zwischen zwei in die gleiche Richtung fahrenden Krafträdern zu einem Zusammenstoß, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. In Folge dessen sei der 21-jährige Mann gestürzt. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der zweite Kradfahrer, ein 23-jähriger Mann, blieb demnach unverletzt.