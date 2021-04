Kröv

Motorradfahrer schwer verletzt: Polizei sucht Unfall-Zeugen

27.04.2021, 05:23 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß mit einem Auto im Kreis Bernkastel-Wittlich ist ein 18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines weißen Lieferwagens, der sich zum Zeitpunkt des Unfalls am Montag um 18.00 Uhr am Ortsausgang von Kröv in Richtung Wittlich befand und möglicherweise Zeugenangaben zum Geschehen machen kann, wie sie am Montagabend mitteilte. Der 18-Jährige kam ins Krankenhaus. Sein Motorrad und das Auto waren nicht mehr fahrbereit.