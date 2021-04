Rostock

GTM: Wichtige Messe für internationale Reiseeinkäufer online

27.04.2021, 06:09 Uhr | dpa

In Rostock beginnt am Dienstag der größte Workshop für den internationalen Tourismus in Deutschland. Im Mittelpunkt des dreitägigen Germany Travel Mart (GTM), die diesmal online stattfindet, stehen Ansätze zur Wiederbelebung der Urlaubsbranche, wie der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf, sagt. Rund 240 deutsche Anbieter und 460 Einkäufer von internationalen Reiseunternehmen haben sich angemeldet. Zukunftsthemen wie sicheres Reisen, Nachhaltigkeit, Gesundheitstourismus und Barrierefreiheit würden für die Fachbesucher aufbereitet.

Auch wenn Reisen noch nicht möglich ist, sei der Austausch mit internationalen Veranstaltern über veränderte Rahmenbedingungen und Reiseinteressen wichtig, sagte Woitendorf. "Wir müssen über Corona hinausdenken." Der GTM soll dem internationalen Tourismus Auftrieb geben. Nach Verbandsangaben hat die Corona-Pandemie der Tourismusbranche Mecklenburg-Vorpommerns im vergangenen Jahr bei den Übernachtungen ein Minus von 19 Prozent gebracht, bei den Übernachtungen ausländischer Gäste sogar 53 Prozent.