Hebung von Riesen-Findling in Altentreptow kommende Woche

27.04.2021, 07:21 Uhr | dpa

Der Fahrplan für die spektakuläre Anhebung des rund 400 Tonnen schweren "Großen Steins" in Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte) steht. Wie Bürgermeister Volker Bartl (parteilos) am Dienstag erklärte, sind die Vorbereitungen soweit gediehen, dass der acht Meter lange Riesen-Findling am 6. und 7. Mai etwa 2,5 Meter nach oben gehievt werden kann. Der Hammergranit gilt als größter Findling auf dem norddeutschen Festland, war in der letzten Eiszeit nach Altentreptow gekommen und schaute bisher erst knapp zur Hälfte aus der Erde heraus.

"Die extra geschaffenen Fundamente sind ausgehärtet", sagte Bartl. Darauf stellen Spezialisten vom 3. Mai an eine Metallkonstruktion, an der extra angefertigte reißfeste Gurte hängen, die unter dem Riesenstein durchgefädelt wurden. Zwei hydraulische Pressen, die auf den Fundamenten stehen, sollen die Konstruktion samt Findling stückweise hochdrücken, wobei Schotter und Beton unter den "Großen Stein" gedrückt wird. "Die gesamte Konstruktion wächst mit hoch", sagte Bartl. Das Grundwasser werde so lange abgepumpt.

Der "Große Stein" ist etwa so groß wie ein Haus: Acht Meter lang, sechs Meter breit und fünf Meter hoch. Altentreptow betreibt den Aufwand, um den "Großen Stein" zum Besuchermagnet im Park am Klosterberg zu machen, der neu gestaltet wurde. Die von den Stadtvertretern beschlossene Hebung kostet rund 244 000 Euro. Der Steuerzahlerbund hatte die Hebung als "Verschwendung" kritisiert.