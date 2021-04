Halle (Saale)

Schlechte Stimmung im Handwerk: Weniger Mitarbeiter

27.04.2021, 13:49 Uhr | dpa

Die Corona-Notbremse wird nach Ansicht der Handwerkskammer Halle die miese Stimmung in den Firmen weiter verschlechtern. "Die Betriebe können kaum noch planen. Wir haben einen Dschungel an Regelungen", sagte Hauptgeschäftsführer Dirk Neumann am Dienstag. Laut der aktuellen Konjunkturumfrage der Kammer gingen die Umsätze der Handwerksfirmen im Süden Sachsen-Anhalts im Vergleich zum vierten Quartal 2020 um durchschnittlich 26 Prozent zurück. Solch ein starker Rückgang sei in den vergangenen Jahren nie registriert worden. Üblich seien für den Jahresanfang etwa 15 Prozent.

Die Lage sei bis auf die Baubranche überall angespannt. 62 Prozent der Unternehmen melden den Angaben zufolge in der aktuellen Konjunkturumfrage rückläufige, nur 14 Prozent steigende Umsätze. Die Zahl der Beschäftigten in den Handwerksbetrieben im Landessüden sank den Angaben zufolge im ersten Quartal um 3500 auf 63 500 Mitarbeiter. Das sei der stärkste Rückgang seit mehr als einem Jahrzehnt, sagte Neumann. Am schlechtesten seien die Lage und die Aussichten für die kommenden Monate in Gewerken für den persönlichen Bedarf. Dazu zählten Friseur- und Kosmetikbetriebe und Schneider.

Laut der von Bund und Land beschlossenen Corona-Notbremse sind angesichts der Infektionslage zum Beispiel Kosmetikbehandlungen vorerst nicht erlaubt. Für einen Friseurbesuch ist ein negativer Corona-Test nötig. "Was jetzt gerade auf diese Gewerke zukommt, treibt sie auf die Barrikaden", sagte der Präsident der Handwerkskammer Halle, Thomas Keindorf. Es gehe nicht um den Sinn der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. "Wir wollen alle, dass alle Mitarbeiter und Kunden gesund bleiben", betonte er. Die Betriebe befürchten aber höhere Kosten und dass ihnen die Kunden wegbleiben.