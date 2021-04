Bad Kreuznach

Handy am Steuer: Auto von Fahranfängerin überschlägt sich

27.04.2021, 20:15 Uhr | dpa

Eine 18-jährige Fahranfängerin hat am Dienstag einen Unfall bei Bad Kreuznach wie durch ein Wunder unverletzt überstanden. Die junge Frau, die nahe dem Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg alleine in ihrem Auto unterwegs war, sei durch "die verbotene Bedienung ihres Smartphones derart abgelenkt" gewesen, dass sie mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen sei, sich mehrfach überschlagen habe und anschließend in einem angrenzenden Feld zum Stehen gekommen sei, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen habe sie sich keine Verletzungen zugezogen, doch sei sie vorsorglich zur Beobachtung in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus gebracht worden. An ihrem Wagen sei wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Gegen die 18-Jährige wurde nach Polizeiangaben ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.