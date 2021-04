Schriesheim

Kletterer stürzt mehr als zehn Meter in die Tiefe

27.04.2021, 20:49 Uhr | dpa

Ein Felskletterer ist im Schriesheimer Steinbruch etwa 10 bis 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Der 64-Jährige wurde am Dienstagabend beim Aufprall schwer verletzt und anschließend von der Feuerwehr geborgen und per Rettungshubschrauber in einer Klinik gebracht, wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte. Lebensgefahr bestand demnach nicht. Der Kletterer war mit einer Bekannten unterwegs gewesen, der Sturz war nach Polizeiangaben Folge eines Kletterfehlers.