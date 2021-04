Potsdam

Brandenburger Landtag berät über Ergebnisse des Impfgipfels

28.04.2021, 02:44 Uhr | dpa

Der Brandenburger Landtag berät heute (10.00 Uhr) über die Ergebnisse des Impfgipfels von Bund und Ländern. Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) will dem Parlament erläutern, wie die Corona-Impfkampagne in Brandenburg deutlich beschleunigt werden soll. Nach den Beratungen beim Impfgipfel am Montag hatte Woidke die Hoffnung geäußert, dass mit deutlich mehr Impfstofflieferungen die Zahl der Corona-Schutzimpfungen in Brandenburg in den kommenden Wochen auf 200 000 pro Woche verdoppelt werden könnte.

Die Fraktionen von Linke und BVB/Freie Wähler fordern mehr Freiheiten für vollständig geimpfte Bürger. Dazu hatte Linke-Fraktionschef Sebastian Walter klare Aussagen der Landesregierung verlangt. BVB/Freie Wähler dringen auf eine konkrete Perspektive für die Öffnung von Wirtschaft und Kultur.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte nach dem Impfgipfel von einer schwierigen Abwägung gesprochen. In Brandenburg gilt aber bereits für Bereiche wie Friseurläden oder Tierparks, in denen ein negativer Test notwendig ist, eine Gleichstellung vollständig geimpfter und negativ getesteter Menschen.