Holzminden

Heimtiernahrung und Hygiene treiben Geschäft bei Symrise

28.04.2021, 08:18 Uhr | dpa

Gute Geschäfte rund um Haustiernahrung sowie Produkte für Hygiene und das Kochen daheim haben den Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise zum Jahresstart angetrieben. Zudem holten die Niedersachsen Geschäfte nach, die Ende letzten Jahres wegen der Folgen eines Cyberangriffs weggefallen waren. Der Umsatz stieg in den ersten drei Monaten 2021 im Jahresvergleich um 3,5 Prozent auf knapp 950 Millionen Euro, wie der MDax-Konzern am Mittwoch in Holzminden mitteilte. Angaben zum Quartalsergebnis wurden nicht gemacht. Über die Gewinnentwicklung will das Unternehmen erst wieder bei der Vorlage der Halbjahreszahlen berichten.