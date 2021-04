Kult-Gefährt bei Dieben beliebt

Bestohlener Moped-Fan findet seine "Schwalbe" nach Jahren wieder

29.04.2021, 14:16 Uhr | dpa

Durch Zufall hat ein Havelländer seine gestohlene "Schwalbe" im Internet gefunden. Über Jahre hat der 38-Jährige sein Moped der Marke Simson gesucht – das hat sich jetzt ausgezahlt.

Ein Simson-Zweiradfan aus dem Kreis Havelland in Brandenburg hat seine "Schwalbe" acht Jahre nach einem Diebstahl wiederentdeckt und so polizeiliche Ermittlungen in Kyritz (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) ausgelöst. Wie eine Polizeisprecherin in Neuruppin am Mittwoch erklärte, hatte der 38-Jährige nach dem Klau im Jahr 2013 immer wieder im Internet nach dem gestohlenen Moped geschaut. Vor wenigen Tagen habe er ein Verkaufsangebot eines Mannes aus Kyritz in einem sozialen Netzwerk gesehen.

Der Simson-Fan sei zu dem Verkäufer gefahren, habe seine in den Farben weiß und lila lackierte "Schwalbe" an bestimmten Merkmalen erkannt und die Beamten eingeschaltet. Der 38-Jährige konnte das Moped dann wieder mitnehmen.



Gegen den jungen Anbieter und den Mann, der diesem das Moped in der Zwischenzeit weiterverkauft haben soll, werde nun ermittelt. In Nordbrandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern wurden in der Vergangenheit immer wieder Simson-Zweiräder gestohlen, die unter Liebhabern Kultstatus genießen.