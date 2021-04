Delitzsch

Trampeltier-Junges erkundet Tiergarten Delitzsch

28.04.2021, 15:25 Uhr | dpa

Nur wenige Tage nach der Geburt hat ein Trampeltier am Mittwoch im Tiergarten Delitzsch erstmals seine Umgebung erkundet. Auf etwas staksigen Beinen traute sich die am Samstag geborene Stute in das Freigelände, wie eine Sprecherin der Stadt am Mittwoch mitteilte. Das zunächst noch cremefarbene Fell wird später noch etwas nachdunkeln. Viel Zeit wird das junge Trampeltier aber nicht in Delitzsch verbringen. Weil die Herde im Tiergarten bereits eine ausreichende Größe erreicht habe, werde es in etwa einem dreiviertel Jahr an einen anderen Zoo abgegeben, erläuterte die Sprecherin.