Gedenkminute in Gera für verstorbene Beschäftigte

28.04.2021, 15:34 Uhr | dpa

Beschäftigte in Gera haben anlässlich des internationalen "Workers' Memorial Day" eine Schweigeminute für verstorbene Arbeitnehmer abgehalten. Die IG BAU hatte dazu aufgerufen, am Mittwoch um Punkt 12 Uhr eine Minute lang der Opfer von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten zu gedenken. Dies könne im Betrieb, im Homeoffice oder auf der Baustelle erfolgen, sagte der Bezirksvorsitzende der Gewerkschaft, Frieder Neudeck.

Er appellierte an die ansässigen Unternehmen, ihre Beschäftigten vor Arbeitsunfällen und einer Infektion durch das Coronavirus zu schützen. "Die Arbeitgeber sind es den rund 1200 Beschäftigen der Branche in Gera schuldig, sie bestmöglich vor Gefahren zu schützen", betonte auch Carsten Burckhardt aus dem Bundesvorstand der IG BAU.

Gewerkschaften erinnern jährlich am 28. April, dem "Workers's Memorial Day", an die Gefahren am Arbeitsplatz. Nach den jüngsten Zahlen des Thüringer Arbeitsministeriums wurden von Januar bis November 2020 insgesamt 17 schwere sowie 4 tödliche Arbeitsunfälle im Land gemeldet.