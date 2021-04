Mülheim an der Ruhr

Straßenbahn und Auto stoßen zusammen: Drei Verletzte

28.04.2021, 22:11 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Auto sind in Mülheim an der Ruhr drei Menschen verletzt worden: zwei Insassen des Autos und ein Fahrgast der Straßenbahn. Sie wurden nach dem Unfall im Ortsteil Styrum am Mittwochnachmittag in Krankenhäuser gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Fahrerseite des Autos war demnach bei dem Zusammenstoß mit der Spitze der Straßenbahn stark beschädigt worden. In der Bahn waren zum Unfallzeitpunkt der Fahrer und neun Fahrgäste. Die unverletzten Fahrgäste konnten ihre Fahrt anschließend per Schienenersatzverkehr fortsetzen. Der Fahrer wurde von Mitarbeitern des Verkehrsunternehmens betreut. Der Verkehr war während des etwa einstündigen Einsatzes von Rettungsdiensten und Feuerwehr stark beeinträchtigt. Der genaue Unfallhergang war zunächst noch nicht klar.