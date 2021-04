Rostock

Notbremse greift: Nächtliche Ausgangsbeschränkung

29.04.2021, 02:45 Uhr | dpa

In aller Ruhe sitzt eine Katze am Abend kurz nach 22 Uhr auf dem Kopfsteinpflaster einer Straße. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Aktuell (Quelle: dpa)

Nach drei Tagen in Folge mit Sieben-Tage-Inzidenzen von mehr als 100 greift seit heute auch in der Hansestadt Rostock die sogenannte Corona-Notbremse des Bundes. Eine der zentralen Regelungen ist eine Ausgangsbeschränkung von 22.00 bis 5.00 Uhr - wie in ganz Mecklenburg-Vorpommern außer dem Landkreis Vorpommern-Rügen.

Eine allein ausgeübte körperliche Bewegung sei auch bis 24.00 Uhr erlaubt, nicht jedoch in Sportanlagen, hieß es von der Stadt. Ausnahmen gebe es bei medizinischen Notfällen, besonderen Berufsgruppen, Betreuungspflichten und für die Versorgung von Tieren. Baumärkte sind nun geschlossen. Dort ist Einkaufen nur noch als Terminshoppen mit negativem Coronatest erlaubt.