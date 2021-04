Halle (Saale)

Regionaldirektion gibt Arbeitsmarktdaten bekannt

29.04.2021, 03:01 Uhr | dpa

Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit informiert heute über die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt im April in Sachsen-Anhalt. Experten gehen davon aus, dass die Arbeitslosigkeit gesunken ist. Ein Grund sei die "Frühjahrsbelebung", die wieder mehr Arbeiten im Freien möglich mache. Der Effekt auf den Arbeitsmarkt falle im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie vermutlich jedoch geringer aus. In Sachsen-Anhalt waren zuletzt rund 89 200 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag im Februar bei 8 Prozent, in Deutschland bei 6,2 Prozent. Stichtag für die Erhebung der neuen Daten war der 13. April.