Saarbrücken

Arbeitsagentur präsentiert Daten fürs Saarland

29.04.2021, 03:35 Uhr | dpa

"Agentur für Arbeit" steht an der Fassade eines Jobcenters. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Arbeitsagentur stellt heute die Arbeitsmarktdaten für den April im Saarland vor. Im März war die Arbeitslosigkeit in dem Bundesland den zweiten Monat in Folge leicht zurückgegangen. Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit waren 38 700 Frauen und Männer arbeitslos, 800 oder 2,0 Prozent weniger als im Februar. Gegenüber dem Vorjahresmonat wurden 4300 Arbeitslose mehr gezählt. Das entspricht einem Plus von 12,6 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag im März bei 7,2 Prozent.

Stichtag für die Erhebung der neuen Zahlen war der 13. April.