Gera

Drei Schwerverletzte nach Autounfall in Gera

29.04.2021, 06:13 Uhr | dpa

In der Nacht zu Donnerstag sind in Gera drei Menschen bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Lichtmast, wie die Polizei mitteilte. Der 25 Jahre alte Fahrer des Autos sowie die zwei weiteren Insassen, deren Identität zunächst ungeklärt war, seien schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 20 000 Euro. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen, hieß es.