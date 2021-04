Ebhausen

300 000 Euro Schaden nach Wohnhausbrand im Landkreis Calw

29.04.2021, 06:25 Uhr | dpa

Ein Schaden in Höhe von schätzungsweise rund 300 000 Euro ist bei einem Brand eines Wohnhauses in Ebhausen-Rotfelden (Landkreis Calw) entstanden. Wie die Feuerwehr mitteilte, breiteten sich die Flammen einer brennenden Hecke am Mittwochabend auf die Garage und das Dach des Gebäudes aus. Wie es zum Heckenbrand kam, war zunächst nicht bekannt. Eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Dachs sei bereits im Gange gewesen, als die Feuerwehrleute am Brandort eintrafen. Verletzte Personen gab es nicht. Zum Zeitpunkt des Feuers befand sich niemand im Haus.