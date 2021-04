Freisen

Großbrand in saarländischer Holzbaufirma: Millionenschaden

29.04.2021, 06:44 Uhr | dpa

In einer Holzbaufirma im saarländischen Freisen ist ein Großbrand ausgebrochen. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden im Millionenbereich. Die genaue Höhe sei aber noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Löscharbeiten hielten am Morgen an, verletzt wurde niemand. Auf dem Gelände des Betriebs im Kreis St. Wendel brennen demnach seit dem frühen Donnerstagmorgen eine 1200 Quadratmeter große Halle und ein 400 Quadratmeter großes Holzlager.

Es explodierten auch mehrere Gasflaschen. Der Rauch behindert nach Angaben des Polizeisprechers zudem den Verkehr auf der angrenzenden Autobahn 62. Die Feuerwehr war mit ungefähr 150 Kräften im Einsatz. Die Brandursache war zunächst unklar