Gstadt am Chiemsee

Polizei sucht eine vermisste 14-Jährige: Und findet zwei

29.04.2021, 08:01 Uhr | dpa

Bei der großangelegten Suche nach einer vermissten 14-Jährigen hat die Polizei in der Nacht zum Donnerstag auch eine andere, ebenfalls vermisste 14-Jährige gefunden. Die Eltern der ersten Jugendlichen aus Gstadt am Chiemsee hatten diese nach Auskunft der Beamten am Mittwochabend als vermisst gemeldet, nachdem sie nicht wie vereinbart nach Hause gekommen war. Da ein Unglück nicht ausgeschlossen war, suchte die Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber im Bereich Prien und am westlichen Chiemseeufer.

Dort fanden die Beamten auch relativ bald eine 14-Jährige. Allerdings handelte es sich dabei um eine Jugendliche aus München, deren Eltern sie ebenfalls vermissten. Sie wurde in die Obhut des Jugendamts gegeben.

Die Gstadter 14-Jährige suchte die Polizei bis in die frühen Morgenstunden. Gegen 6.15 Uhr wurde sie wohlbehalten in Prien gefunden.