Schwerin

Glawe: Kehrtwende im Infektionsgeschehen in zwei Wochen

29.04.2021, 09:32 Uhr | dpa

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) rechnet damit, dass sich in Mecklenburg-Vorpommern das Infektionsgeschehen in den kommenden zwei Wochen verbessern wird. "Wenn ich den Virologen Glauben schenken darf, dann wird dieser Lockdown dazu führen, dass wir wahrscheinlich in 14 Tagen eine Kehrtwende erreichen können", sagte Glawe im Live-Chat der "Schweriner Volkszeitung" am Mittwochabend. Er betonte, dass er die Kritik am Lockdown verstehen könne. "Aber ich will hier in MV keine Bilder wie in Italien haben", sagte er in Erinnerung an den März 2020.

Damals waren in der italienischen Stadt Bergamo derart viele Patienten im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, dass der Platz in Leichenhallen und Krematorien nicht mehr reichte. Die Toten wurden mit Militärlastwagen in andere Gebiete transportiert. Die Bilder dieser Kolonnen gingen als Symbol des Schreckens um die Welt.

Glawe kündigte auch an, am 22. Mai zu prüfen, ob es in Mecklenburg-Vorpommern Möglichkeiten für die Bildung von Modellregionen beispielsweise für die Außengastronomie vergleichbar mit Schleswig-Holstein gibt. "In dem Moment, wo die Inzidenzen deutlich runtergehen, wird es diese Modellprojekte auch bei uns geben. Die Anträge liegen vor."