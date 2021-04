Zwickau

Razzia bei Schatzsuchern: Waffen und Munition gefunden

29.04.2021, 11:20 Uhr | dpa

Bei mehreren Schatzsuchern hat die Polizei im Raum Zwickau Waffen und Munition sowie Kulturgüter gefunden. Am Mittwoch wurden neun Wohnungen und Büros von acht Verdächtigen durchsucht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Insgesamt stellten Beamte mehr als 100 Objekte sicher, darunter Weltkriegsmunition, auch größere Kaliber, und eine Handgranate, Musketenkugeln, Münzen, Porzellan und Zinnspielzeug sowie Stoffe, mit denen sich Sprengmittel herstellen lassen wie Schwarzpulver und Pyrotechnik. Die Palette reiche "von der Armbrustspitze bis zum Panzergeschütz", sagte eine Polizeisprecherin. Zeitgleich gab es Durchsuchungen im Chemnitzer und Leipziger Raum sowie in Thüringen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt.