Halle (Saale)

Baupreise für Einfamilienhäuser stark gestiegen

29.04.2021, 11:43 Uhr | dpa

Die Baupreise für Einfamilienhäuser sind im vergangenen Jahr in Sachsen-Anhalt stark gestiegen. Allein 2020 hätten die Baukosten sprunghaft um 8,9 Prozent auf 1520 Euro je Quadratmeter angezogen, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mit. In den Jahren davor habe die Kostensteigerung regelmäßig zwischen 1 und 5 Prozent geschwankt.

Innerhalb der letzten zehn Jahre seien die Kosten für ein Einfamilienhaus um 46,7 Prozent gestiegen, hieß es weiter. 2010 seien Bauherren noch mit durchschnittlich 1036 Euro für den Quadratmeter ausgekommen. Nicht enthalten waren darin die Grundstücks- und Baunebenkosten. Als Einfamilienhäuser gelten in der Statistik neben freistehenden Einfamilienhäusern auch Doppelhaushälften und Reihenhäuser.