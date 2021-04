Rostock

Zimmer gelüftet: Diebe stehlen Beute im Wert von 10 000 Euro

29.04.2021, 12:57 Uhr | dpa

Rostock (dpa/mv) – Beim Lüften im Schlafzimmer haben Diebe einem Ehepaar in Rostock Schmuck und Geld im Wert von 10 000 Euro gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Mittwoch im Stadtteil Reutershagen. Die 79-jährige Frau hatte das Fenster in der Erdgeschosswohnung weit geöffnet und ging dann frühstücken. Als sie zurückkam, war eine Tasche ausgekippt, zudem waren Kassetten mit Gold- und Silberschmuck und Geld verschwunden. Die Polizei warnte in dem Zusammenhang vor solchen für Dieben günstigen Gelegenheiten.