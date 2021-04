Nordhausen

Nordhäuser Autohaus ist erste geprüfte E-Werkstatt

29.04.2021, 17:28 Uhr | dpa

In Thüringen gibt es nach Angaben des Tüv eine erste zertifizierte Werkstatt für E-Autos. Ein Autohaus in Nordhausen habe seine Betriebsprozesse überprüfen lassen und am Donnerstag das entsprechende Zertifikat erhalten, teilte der Tüv Thüringen mit. Elektroautos und Hybride machen laut Kraftfahrtbundesamt inzwischen mehr als 30 Prozent der Neuzulassungen aus.

Die E-Autos von heute sind dabei die Gebrauchtwagen von morgen, die früher oder später in die Werkstatt müssen. Der elektrische Antrieb bringt laut Tüv gerade mit Blick auf die Hochvolt-Komponenten einige völlig neue Aufgaben und Herausforderungen für Werkstätten und Autohäuser mit sich.