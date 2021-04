Hürth

Motorradfahrer in Hürth tödlich verunglückt

29.04.2021, 18:25 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Hürth (Rhein-Erft-Kreis) am Donnerstag tödlich verunglückt. Der Kradfahrer sei mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammengestoßen, das aus bisher ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahn geraten sei. Reanimierungsversuche blieben erfolglos, teilte die Polizei mit. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.