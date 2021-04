Weinsheim

Fliegerbombe in der Eifel entdeckt

29.04.2021, 20:19 Uhr | dpa

In einem Waldstück bei Weinsheim in der Eifel ist eine fünf Zentner schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Gefunden wurde sie von einem Jäger, wie die Verbandsgemeinde Prüm am Donnerstag mitteilte. Entschärft werden soll die Bombe nun am kommenden Sonntag (2. Mai) gegen 14 Uhr. Häuser müssen dafür nicht evakuiert werden, den Angaben zufolge wird allerdings eine Bundesstraße gesperrt. Ein kleines Stück der Bombe ragt aus dem Boden heraus.