Keine Sonne, dafür Wolken und Regen am Wochenende

30.04.2021, 06:48 Uhr | dpa

Am Wochenende hat die Sonne gegen viele Wolken und einige Regentropfen in Thüringen keine Chance. Schon morgens hängen am Freitag einige Wolken am Himmel, die mancherorts für Regen sorgen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit. Auch der Rest des Tages bleibe wolkenverhangen und stellenweise regnerisch. Im Bergland steigen die Temperaturen auf bis zu zehn Grad, in den übrigen Teilen Thüringens auf bis zu 13 Grad.

Wolkige und regnerische Aussichten kündigt der DWD in dieser Woche auch für den Samstag an. Die Temperaturen steigen mancherorts auf bis zu 15 Grad. Erst am Sonntag ziehen die Wolken und somit auch der Regen im Laufe des Tages in Richtung Osten ab. Die Temperaturen liegen bei zehn bis 13, im Bergland bei bis zu zehn Grad.