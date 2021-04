Alsbach-Hähnlein

Brennender Sperrmüll beschädigt Fassade: Bewohner in Bus

30.04.2021, 07:07 Uhr | dpa

Brennender Sperrmüll hat in Alsbach-Hähnlein im Landkreis Darmstadt-Dieburg Teile eines Mehrfamilienhauses beschädigt. Das Feuer griff auf Vordach, Regenrinne, drei Fenster und die Hausfassade über, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Demnach brachten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Bewohner bei dem Brand am Donnerstagabend zeitweise in einem Linienbus in Sicherheit. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 10 000 Euro und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.