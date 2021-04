Mittenaar

Unbekannte brechen in Supermarkt ein und stehlen Zigaretten

30.04.2021, 07:07 Uhr | dpa

Unbekannte sind in Mittenaar im Lahn-Dill-Kreis in einen Supermarkt eingebrochen und haben mehrere Zigarettenstangen mitgehen lassen. Vermutlich handele es sich um zwei Täter, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Ein dritter Unbekannter holte sie demnach nach dem Einbruch am frühen Freitagmorgen in einem Auto ab, mit dem sie dann flüchteten. Die Einbrecher schlugen den Angaben zufolge die Glastür des Supermarktes ein und entwendeten eine "größere Menge" an Zigaretten. Durch die Alarmanlage wurde die Polizei gerufen, die in der Nacht noch vergeblich nach den Unbekannten fahndete.