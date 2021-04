Baden-Baden

Grenke rechnet weiter mit Ergebnisbelastungen

30.04.2021, 07:53 Uhr | dpa

Der wegen seiner Bilanzierung kritisierte Leasingspezialist Grenke geht wegen der Corona-Pandemie und laufender Sonderprüfungen weiter von einer deutlichen Belastung für seine Gewinne aus. In diesem Jahr plant der Vorstand um Chefin Antje Leminsky einen Nettogewinn von 50 bis 70 Millionen Euro ein, wie das Unternehmen am Freitag in Baden-Baden mitteilte. Das ist noch einmal weniger als die 2020 laut vorläufigen Zahlen erzielten 79,9 Millionen Euro, die bereits einen Rückgang zur Vorjahr von gut 40 Prozent bedeuteten. "2020 war für Grenke eine gewaltige Herausforderung", sagte Leminsky. Das laufende Jahr sieht das Management als Übergangsjahr. Das geringere Neugeschäft der vergangenen Quartale und der kommenden Monate werde sich auch im Gesamtjahr zeigen. Zudem erwartet Grenke leicht steigende Kosten.

Die zehrten auch im vergangenen Jahr am Gewinn. 2020 fielen demnach 24,2 Millionen Euro an Prüf- und Beratungskosten an, knapp zehn Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Auch in diesem Jahr kosteten die Untersuchungen bereits 6,7 Millionen Euro. Die Buchprüfer von KPMG haben ihre Prüfung für 2020 noch nicht abgeschlossen. Vollständig testierte Zahlen will Grenke am 21. Mai vorlegen. Dann soll auch ein Dividendenvorschlag gemacht werden.

Ein Leerverkäufer hatte lautstark Zweifel an den Bilanzen des Leasingfinanzierers für kleine und mittlere Firmen geäußert und die Aktie damit deutlich unter Druck gebracht. Grenke gab eigene Untersuchungen in Auftrag und sah sich zuletzt von einer Sonderprüfung der Finanzaufsicht Bafin zumindest teilweise entlastet.