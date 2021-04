Schwerin

Unterstützung für polnische Berufspendler erneut verlängert

30.04.2021, 13:10 Uhr | dpa

Die Landesregierung hat die finanzielle Unterstützung für polnische Berufspendler bis zum 30. Juni verlängert. Ausländische Pendler unterlägen Einreisebeschränkungen und Quarantäneregelungen sowie Testverpflichtungen, "die ihnen ein Pendeln zwischen Hauptwohnsitz im Ausland und Arbeitsstätte in Mecklenburg-Vorpommern pandemiebedingt erschweren", teilte die Regierung am Freitag in Schwerin mit. "Hier wollen wir weiter helfen. Unser Pendlerprogramm bedeutet: Kontakte reduzieren - Arbeitsfähigkeit der Betriebe und Wohlstand sichern."

Tagespendler, die während der Pandemie in Mecklenburg-Vorpommern bleiben, um weiter in dem Bundesland zu arbeiten, bekommen den Angaben nach 65 Euro pro Tag. Damit könnten sie etwa eine Unterkunft bezahlen. Hinzu kommen 20 Euro täglich für Familienmitglieder, die sich in Begleitung der Pendler ebenfalls durchgängig in Mecklenburg-Vorpommern aufhalten. Wochenpendler und deren Angehörige, die zurzeit am Wochenende nicht mehr nach Polen fahren, können die entsprechenden Zuschüsse für Samstage, Sonntage sowie Feiertage beantragen.

Nach Angaben des Ministeriums ist der Pendler-Zuschuss erstmals Ende März vergangenen Jahres aufgelegt worden. Seitdem sind beim Landesamt für Gesundheit und Soziales (Stand Anfang April) insgesamt 687 Anträge sowie 274 Verlängerungsanträge auf Bewilligung des Pendler-Zuschusses für 5479 Pendler und 434 Angehörige eingegangen. Bewilligt wurden bisher 853 Anträge mit einem Mittelvolumen von rund 6,05 Millionen Euro.