Bad Bentheim

25-Jähriger nach europaweiter Fahndung festgenommen

30.04.2021, 14:35 Uhr | dpa

Bundespolizisten haben einen per internationalem Haftbefehl gesuchten Mann am Bahnhof in Bad Bentheim in Niedersachsen festgenommen. Eine Überprüfung ergab, dass europaweit nach ihm wegen Körperverletzung mit Todesfolge gefahndet wurde, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Beamte hatten den 25-Jährigen am Donnerstag in einem Zug aus den Niederlanden kontrolliert. Die französische Justiz ließ seit Mittwoch nach ihm fahnden.

Nach Angaben eines Polizeisprechers soll der Mann bei einer körperlichen Auseinandersetzung im Nachbarland einen Gegner so verletzt haben, dass dieser am Tag danach starb. Ein Richter am Amtsgericht Nordhorn verkündete am Freitag den Haftbefehl, und die zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Oldenburg übernahm das Auslieferungsverfahren nach Frankreich.