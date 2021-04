Magdeburg

Trotz Krise "sichtbar und kämpferisch": DGB zum 1. Mai

01.05.2021, 00:37 Uhr | dpa

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Sachsen-Anhalt feiert heute traditionell den Tag der Arbeit. Die Kundgebungen unter Pandemiebedingungen in Magdeburg, Halle, Dessau-Roßlau und Bernburg (Salzlandkreis) stehen unter dem Motto "Solidarität ist Zukunft". Ziel ist es laut DGB, gerade in Corona-Zeiten ein Zeichen zu setzen und sich deutlich gegen Menschen abzugrenzen, "die die Spaltung der Gesellschaft vorantreiben". Man wolle sich bei Einhaltung aller Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen "sichtbar und kämpferisch" zeigen, lautet die Ankündigung. Auf Info- und Imbissstände wird verzichtet, die Organisation des Veranstaltungen erfolgt in Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden.

Neben den landesweit vier Kundgebungen will sich auch die DGB-Jugend engagieren. In Magdeburg ist eine Demonstration und in Halle ein Fahrradkorso unter dem Motto "#Coronakater - Wer bezahlt die Zeche?" geplant. DGB-Bundesvorstandsmitglied Elke Hannack und die sachsen-anhaltische DGB-Chefin Susanne Wiedemeyer wollen auf dem Alten Markt in Magdeburg zu den Versammelten sprechen. In Bernburg und Dessau-Roßlau werden Redebeiträge von Vertretern der IG Metall erwartet, in Halle von der Gewerkschaft Verdi. Dem DGB zufolge sind in weiteren Städten "Netze der Solidarität" von Aktiven geplant.