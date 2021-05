Kevelaer

Zweitgrößte deutsche Wallfahrt beginnt mit Gottesdienst

01.05.2021, 03:33 Uhr | dpa

Mit einem Festgottesdienst in der Marienbasilika startet am Samstag (10.00 Uhr) das Wallfahrtsjahr in Deutschlands zweitgrößtem Wallfahrtsort Kevelaer am Niederrhein. Die festliche Eröffnung übernimmt in diesem Jahr der Duisburger Prämonstratenser-Abt Prälat Albert Thomas Dölken.

Die Zahl der Gottesdienstbesucher ist wegen der Corona-Pandemie von sonst über 1000 auf 150 begrenzt. Im Wallfahrtsjahr bis Anfang November würden wegen der Pandemie auch deutlich weniger Pilger erwartet, sagte der Kevelaerer Wallfahrtsleiter Rainer Killich. In normalen Jahren besuchen bis zu eine Million Pilger die Kleinstadt nahe der niederländischen Grenze.

Die Gläubigen beten in der Gnadenkapelle vor der Kirche das winzige Marienbild "Trösterin der Betrübten" an und bitten um Beistand.