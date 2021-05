Bautzen

Theater Bautzen: Vorverkaufsstart für "Sherlock Holmes"

01.05.2021, 09:00 Uhr | dpa

Startschuss für den Kartenvorverkauf zum 25. Bautzener Theatersommer: Am 1. Mai um 11 Uhr geben Schauspieler des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters - auf Abstand - einen ersten kleinen Vorgeschmack auf die neue Freiluftinszenierung "Sherlock Holmes". Parallel öffnet die virtuelle Theaterkasse, so dass Karten online oder per Telefon gekauft werden können.

Geplant ist, dass "Sherlock Holmes" am 24. Juni Premiere auf der Bautzener Ortenburg feiert. Danach soll es bis 8. August 37 Vorstellungen geben. Zum ersten Mal wird in dieser Saison zudem eine Gala mit den Highlights der vergangenen 25 Theatersommer mit dem Titel "Von Karasek zu Sherlock Holmes" gezeigt - musikalisch begleitet vom Orchester des Sorbischen National-Ensembles.

Im vergangenen Jahr hatte das Bautzener Theater das Freiluftspektakel wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Die Bautzener Theatersommer sind ein Besuchermagnet in der sächsischen Kleinstadt. Bis zu 30 000 Zuschauer kommen jährlich zu den Neuinszenierungen unter freiem Himmel.