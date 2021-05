Riedhausen

Männer stehlen zwei Maibäume in Riedhausen

01.05.2021, 12:00 Uhr | dpa

Vier Männer haben in Riedhausen (Kreis Ravensburg) Maibäume geklaut und sind dabei erwischt worden. Ein aufmerksamer Vater hatte beobachten, wie die Täter den Maibaum seiner Tochter umhackten und mitnahmen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann nahm die Verfolgung auf und beobachtete, wie das Quartett einen weiteren Baum fällte. Nachdem die Diebe in der Nacht in einem Haus verschwunden waren, verständigte er die Polizei.

Die Beamten stellten daraufhin zwei der Maibaum-Diebe. Sie zeigten sich den Angaben nach reumütig und stellten den ersten Baum wieder auf. Die Ermittlungen zu den zwei anderen Männern dauerten an.

In vielen Regionen gilt ein Maibaum als Liebesbeweis. Männer stellen ihren Auserwählten nachts eine geschmückte Birke ans Haus, um sie am Morgen damit zu überraschen. Es kommt aber auch vor, dass männliche Rivalen den Baum stehlen.