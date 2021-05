Büdelsdorf

Tranziska weiter an der Spitze der Nord-Grünen

01.05.2021, 12:04 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Grüne haben Ann-Kathrin Tranziska am Samstag erneut zu ihrer Landesvorsitzenden gewählt. Für Tranziska stimmten am Samstag auf einem Landesparteitag in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) 91 Delegierte. 14 Grünen stimmten mit Nein, 8 weitere enthielten sich. Tranziska hatte keine Gegenkandidaten. Tranziska hatte zuvor eine Regierungsbeteiligung nach der Bundestagswahl am 26. September und der Landtagswahl im Frühjahr als Ziel ausgegeben. "Auch hier möchten wir stärkste Fraktion werden, auch hier würden wir gerne die Regierung von vorn gestalten", sagte sie mit Blick auf Schleswig-Holstein.