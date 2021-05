Möckern

Übermüdete Frau überschlägt sich mit Kleinwagen auf A2

01.05.2021, 15:16 Uhr | dpa

Auf der Autobahn 2 bei Theeßen (Jerichower Land) ist eine 64-Jährige mit ihrem Kleinwagen ins Schleudern geraten und hat sich mehrmals überschlagen. Die Frau aus Düsseldorf wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus, teilte die Autobahnpolizei in Hohenwarsleben am Samstag mit. Ersthelfern war es den Angaben zufolge gelungen, die Verunglückte aus dem Wrack zu holen. Grund für den Unfall war Übermüdung, hieß es.