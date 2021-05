Grünwald

Drei Polizisten bei Demonstration verletzt

01.05.2021, 16:39 Uhr | dpa

Drei Polizisten sind nach einer Demonstration in Grünwald im Landkreis München verletzt worden. Ein geplanter Demonstrationszug mit 150 Teilnehmern sei am Freitagabend bereits nach etwa 50 Metern angehalten worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Demonstranten hatten teils nicht genug Abstand gehalten. Der Veranstalter beendete die Versammlung.

Der Großteil der Teilnehmer der Aktion "Meet the Rich", die dem linken Spektrum zugeordnet wird, begab sich daraufhin zu einer Trambahnhaltestelle in Grünwald. Wegen des starken Gedränges und einzelner Angriffe wurden laut Polizei unter anderem ein Schlagstock und Pfefferspray eingesetzt. In vier Fällen kam es zu vorläufigen Festnahmen und Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung. Sechs Menschen wurden nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt.