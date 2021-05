Metelen

Scheune mit Landmaschinen brennt ab

01.05.2021, 16:54 Uhr | dpa

Ein Feuer hat am frühen Samstagmorgen die Scheune eines landwirtschaftlichen Betriebs in Metelen im Kreis Steinfurt zerstört. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren in der etwa 20 mal 20 Meter großen Halle Landmaschinen gelagert, die abbrannten. Rund 50 Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf Nachbargebäude übergriffen. Die Scheune selbst war aber nicht mehr zu retten, wie ein Sprecher sagte. Über die Brandursache und die Schadenshöhe machte die Polizei zunächst noch keine Angaben. Zuerst hatten die "Westfälischen Nachrichten" berichtet.