Rostock

Rostocks Handballer holen in Aufstiegsrunde den zweiten Sieg

01.05.2021, 20:56 Uhr | dpa

Spieler versuchen an den Ball zu kommen. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Handballer des HC Empor Rostock haben den zweiten Sieg in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga gefeiert. Am Samstag gewann die Mannschaft von Trainer Till Wiechers mit 27:25 (13:12) beim TuS Vinnhorst. Mit jetzt 4:4 Punkten verbesserten sich die Mecklenburger vorübergehend auf den dritten Platz der Gruppe A. Um die Zwischenrunde zu erreichen, muss Empor mindestens Vierter in der Siebener-Staffel werden.

Nach einer 18:15-Führung (40.) leisteten sich die Rostocker eine Schwächephase. Vinnhorst hielt die Partie bis zum 25:25 (59.) offen. Mit einem Doppelschlag sorgte Per Oke Kohnagel für die Entscheidung. Bester Empor-Werfer war Linksaußen Nick Witte mit sieben Treffern. Am kommenden Samstag empfangen die Wiechers-Schützlinge den VfL Eintracht Hagen.