Bernried am Starnberger See

Mann fährt mit Kleintransporter gegen Baum und stirbt

02.05.2021, 10:49 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß mit einem Baum ist ein Mann in Oberbayern ums Leben gekommen. Der 40-jährige Fahrer eines Kleintransporters kam am Samstag in Bernried am Starnberger See (Landkreis Weilheim-Schongau) in einer Kurve von der Straße ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Daraufhin prallte er mit seinem Fahrzeug gegen den Baum. Der Mann trug keinen Sicherheitsgurt und starb noch an der Unfallstelle.