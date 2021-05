Sonnefeld

Feuerwehr rettet Biber aus Wassersammelbecken

02.05.2021, 12:08 Uhr | dpa

In Oberfranken haben Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Biber aus einem Regenwassersammelbecken eines Müllheizkraftwerks gerettet. Das Tier hatte sich am Samstag in dem Becken in Sonnefeld (Landkreis Coburg) verirrt und konnte aus diesem nicht ohne Hilfe entkommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach seiner Rettung entließen die Feuerwehrleute den Biber in ein nahe gelegenes Tierschutzgebiet in die Freiheit.